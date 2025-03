Bolognatoday.it - Funkclub dal vivo all'Arci Benassi

Leggi su Bolognatoday.it

Sabato 12 Aprile, dalle ore 20:00, iarrivano per la prima volta al mitico, per una serata tutta da ballare (e da gustare)!I FunkBlub vi faranno ballare con la migliore musica anni 70-80-90-00, dai Kool & The Gang agli CHIC, da Alan Sorrenti a Loredana Bertè, da Madonna a.