Biccy.it - Fru svela se è fidanzato e il momento di difficoltà avuto a Pechino Express

Fru quest’anno è tornato aper il terzo anno consecutivo: prima è stato concorrente, poi è diventato co-conduttore al fianco di Costantino Della Gherardesca. Intervistato dal settimanale Chi hato se èe qual è stato ildi– che non vedremo in tv –durante le registrazioni del programma.“Se c’è stato undi? Ricordo con piacere e divertimento una notte in cui l’alloggio dove ci siamo fermati in Thailandia era pieno di insetti e gechi (.) E no, non sono quelle lucertoline sfigate e silenziose che abbiamo in Italia, sono più grandi ed emettono un suono molto rumoroso che ti sveglia di notte“. E una notte Fru avrebbe dormito proprio con un geco. “L’ho trovato in camera entrando di sera dopo una lunga giornata di gare, all’inizio volevo cambiare stanza, però quando mi sono accorto che c’erano anche tante zanzare, ho trovato questo compromesso con i gechi: loro mi hanno svegliato 5-6 volte durante la notte con questa improvvisa voglia di cantare, in compenso nessuna zanzara mi ha svegliato.