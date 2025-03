Laprimapagina.it - Frontalini per scaffali nei negozi: cosa sono e a cosa servono?

perelementi fondamentali nell’organizzazione di un punto vendita. Oltre a migliorare l’estetica e l’ordine sugli, questi strumenti offrono numerosi vantaggi sia per i commercianti che per i clienti. Ma qualile loro funzioni principali? Scopriamolo insieme.1. Migliorano la comunicazione con i clientiUno degli scopi principali deiè fornire informazioni chiare e immediate ai clienti. Posincludere dettagli importanti come:Prezzo del prodottoSconti e promozioni in corsoCodici a barre per la scansione in cassaDescrizioni brevi del prodottoIndicazioni sugli ingredienti o allergeni (nei supermercati)Grazie a queste informazioni, i clienti posprendere decisioni d’acquisto più rapidamente e con maggiore consapevolezza.2. Organizzazione e gestione efficiente dello scaffaleNel retail, l’ordine e la corretta disposizione dei prodottiessenziali.