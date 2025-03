Lopinionista.it - “From Somerset to the World”, il docu-film sui 200 anni di Clarks

Leggi su Lopinionista.it

Unmentario che racconta l’evoluzione di uno dei brand più iconici della moda, ripercorrendo 200di storia, artigianalità e innovazione200di stile e cultura: l’eredità di. “200sono incredibili. Non esistevano ancora le TV, né i frigoriferi”, riflette Ghostface Killah del Wu-Tang Clan nelmentarioto the. Un traguardo storico che non celebra solo un brand, ma un’icona che ha attraversato epoche e generazioni, ridefinendo il concetto di calzatura.Fondato nel 1825 nel cuore della campagna inglese,ha rivoluzionato il mondo del footwear con innovazione e artigianalità. “All’epoca, la prima ferrovia pubblica a vapore era appena stata costruita”, racconta Tim Crumplin, archivista del Shoemakers Museum, “eera ancora isolato dal resto del paese.