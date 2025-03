Freestyle finali Livigno | trionfa il solito Kingsbury al femminile Wilson c’è

Leggi su Sportface.it

Mikaelvince anche a. Il canadese, dominatore della Coppa del Mondo 2024/2025, chiude la stagione nel migliore dei modindo anche allesulle nevi italiane. 20 i punti dell’americano, che batte in finale il giapponese Ikuma Horishima, sconfitto con 15 punti. Nella Small final lo svedese Filip Gravenfors, sconfitto da Horishima in semifinale, ha la meglio sullo statunitense Dylan Walczyk, eliminato in semifinale da, 23 a 12. Nessun italiano qualificato alle.I risultati di giornataBIG FINAL – Mikael(Can) b. Ikuma Horishima (Jpn)SMALL FINAL – Filip Gravenfors (Swe) b. Dylan Walczyk (Usa)La classifica generaleMikael(Can) 1199 puntiIkuma Horishima (Jpn) 958 puntiMatt Graham (Aus) 605 puntiFilip Gravenfors (Swe) 587 puntiNick Page (Usa) 547 puntiBenjamin Cavet (Fra) 544 puntiJulien Viel (Can) 487 puntiSeveri Vierela (Fin) 426 puntiPavel Kolmakov (Kaz) 393 puntiRasmus Stegfeldt (Swe) 380Ikuma Horishima – Foto Heikki Saukkomaa IPAAlCharlottetotalizza 22 punti e sorprende la leader della classifica generale Jaelin Kauf.