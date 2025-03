Lettera43.it - Fratoianni e la moglie Piccolotti hanno una Tesla: «Presa prima che Musk diventasse pazzo»

Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicolae laElisabettapossiedono unaModel Y. «Siamo rimasti fregati», ha spiegato la parlamentare al Foglio confermando di averla da diversi anni. «L’abbiamo compratache Elone nazista». L’auto, sebbene elettrica e dunque in linea con le politiche green di Avs, non può tuttavia che creare un forte imbarazzo per una coppia che ha sempre criticato il miliardario alleato di Donald Trump. «Lafunziona, è efficientissima», ha proseguito. «L’ho usata sempre nell’ultima campagna elettorale per le Europee. E l’ho pagata anche poco, 47 mila euro. Ora però è un peso politico». Non resta quindi che liberarsene. «L’abbiamocon il leasing», ha puntualizzato. «Quindi per ora non è possibile ma quando sarà, certo, la venderemo».