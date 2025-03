Iltempo.it - Francesco Galardo è l'imprenditore visionario fondatore di FGA Holding, un colosso con oltre 1000 dipendenti

centocinquanta milioni di fatturato.mille. Si tratta di FGA, aziendafondata da: unnel mondo dell'imprenditoria che ha ha trasformato la sua visione in un impero. Nel 2024 ha superato i 160 milioni di euro di fatturato aggregato. Un successo straordinario, frutto di strategia, innovazione e un'inesauribile determinazione. Di recente Panorama ha intervistato, che ha raccontato il suo percoso e i progetti futuri. Dall'ascesa di FGApassando per l'innovazione e la diversificazione. Dalla sua nascita, FGAsi è affermata come un player di riferimento nei settori dell'energia, tecnologia e immobiliare, puntando su investimenti mirati e strategie di crescita ambiziose. Grazie a un approccio dinamico e orientato ai risultati, l'azienda ha scalato rapidamente il mercato, consolidando il proprio posizionamento tra i colossi dell'imprenditoria italiana.