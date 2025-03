Lanazione.it - Forte maltempo in arrivo in Toscana: ecco quale sarà il giorno peggiore, le previsioni

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 12 marzo 2025 – Il beltempo dei giorni scorsi ha preso una pausa per lasciare spazio a unaondata di, attesa innelle prossime ore. Meteo: arriva il, ilMeteo nel weekendin: le città più colpite Tre perturbazioni Meteo: arriva il, ilIl cambio delle condizioni meteo è dovuto all’ingresso di correnti umide sul Mediterraneo. Ilvenerdì 14 febbraio consoprattutto al Centro-Nord e rapido rialzo termico al Sud dove le temperature si porteranno anche 10 gradi sopra media. Meteo nel weekend Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano non lasciano scampo neanche per il terzo weekend di marzo: avremo infatti ancora attiva una circolazione depressionaria tra Europa e Mediterraneo con tempo instabile sulla nostra Pensisola.