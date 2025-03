Sportnews.eu - Formula 1, Verstappen non ha dubbi: “Dopo i test..”

Leggi su Sportnews.eu

Si avvicina sempre di più l’inizio del nuovo Mondiale di1: il sipario si aprirà il prossimo weekend a Melbourne, in AustraliaMax(Instagram)Manca sempre meno e l’attesa può dichiararsi praticamente conclusa. A partire da venerdì 14 marzo inizierà il primo weekend del Mondiale di1 2025. Come ormai da moltissimi anni il primo appuntamento è a Melbourne, in Australia. Nella terra dei canguri tutti vorranno immediatamente ben figurare e mostrare i miglioramenti e gli aggiornamenti portati alle proprie vetture, anche se, come sempre, servirà del tempo per trovare l’assetto perfetto delle monoposto. Secondo il parere degli esperti c’è un team favorito sugli altri per la vittoria del titolo costruttori: la McLaren.Tutti a caccia di MaxIl pilota olandese ha vinto gli ultimi quattro mondiali (Instagram)La scuderia britannica ha vinto un po’ a sorpresa il Mondiale a squadre nel 2024 e ha confermato i suoi due piloti Lando Norris e Oscar Piastri.