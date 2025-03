Laspunta.it - Formia, da oggi la mostra di PAF allo spazio IAT

, Mercoledì 12 marzo alle ore 17.30, presso loEspositivo del Punto IAT, si inaugura ladi Francesca Paciello, in arte PAF, artista autodidatta di straordinario talento che da quasi quattro decenni dedica la sua vita alla pittura.Con una carriera costellata di riconoscimenti in concorsi di pittura estemporanea e un lungo percorso espositivo tra Napoli, il Molise e il Lazio, PAF si distingue per la capacità di trasformare emozioni profonde in immagini evocative. La sua arte non si limita a rappresentare il visibile, ma esplora l’essenza delle emozioni, dando forma a un racconto personale e universale. Ogni opera è il risultato di un dialogo interiore che si traduce in un’esperienza sensoriale e introspettiva, capace di coinvolgere lo spettatore in un viaggio fatto di colori, forme e texture.