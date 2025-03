Ilgiorno.it - “Forma Infinitum”: Add Fuel reinventa la tradizione con una mostra imperdibile a Milano

Dal 13 marzo al 12 aprile 2025, la Galleria Wunderkammern disi trasformerà in un palcoscenico dove passato e presente si fondono armoniosamente con “”, la primapersonale in Italia dell'artista portoghese Add, alias Diogo Machado. Maestro nell’arte di intrecciaree innovazione, Adddipinge con geometrie intricate, colori vibranti e motivi ornamentali che evocano un'eredità visiva senza tempo. "– spiega Add– è la mia narrazione visiva radicata nella memoria e nella reinvenzione, per dire come l'arte possa essere contemporaneamente un archivio della memoria collettiva e uno spazio per la sperimentazione. L’eredità mediterranea e le mie radici portoghesi rappresentano il punto di partenza nella mia esplorazione di una cultura in continua evoluzione.