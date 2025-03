Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo | la dotazione 2025 sale a 245 milioni di euro

Tpi.it - Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo: la dotazione 2025 sale a 24,5 milioni di euro

Leggi su Tpi.it

Ladeldied opere di carattere sociale e culturale dia 24,5dinel. Il, in capo alla Presidenza della Banca, avrà quindi a disposizione maggiori risorse da distribuire a enti del Terzo settore che ne faranno richiesta. Sono anche state definite le Linee Guida-2026 del, che ha identificato le seguenti tematiche prioritarie di azione:welfare sanitario di prossimità, attraverso il sostegno all’accesso ai servizi sociosanitari di persone non supportate da una rete adeguata, il supporto alle famiglie con persone non autosufficienti o fragili e la creazione di unità e centri sanitari, anche di tipo mobile, complementari al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e gestiti da Enti del Terzo Settorevalorizzazione delle potenzialità dell’Italia meridionale e insulare, per il contrasto alla dispersione scolastica, lo sviluppo delle aree interne e il sostegno all’imprenditoria giovanile in questi territoriinclusione sociale di persone migranti e rifugiati in stato di fragilità sociale, economica, psicologica e linguistica, per promuovere un’integrazione efficace e sostenibile, con una specifica attenzione alle attività di accoglienza e inclusione, istruzione e formazione, inserimento lavorativo.