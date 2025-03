Messinatoday.it - Fondi Pinqua, ecco il nuovo bando per l'assegnazione di alloggi sociali

Leggi su Messinatoday.it

Novantaquattrodi edilizia residenziale pubblica per Camaro, 50 per l'Annunziata. La società comunale Patrimonio Spa ha dato avvio alavviso ricognitivo per l'acquisto di case da destinare all'edilizia residenziale sociale e per l'definitiva e temporanee in modo da.