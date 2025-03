Foggiatoday.it - Foggia terra avvelenata: oltre 600mila tonnellate di rifiuti in 18 anni, l'equivalente di 25mila tir

Leggi su Foggiatoday.it

Una montagna diillegali che cresce da quasi vent’. Dal 2006, nella provincia disono state sequestrate 618.170di, l’ditir in colonna per 336 chilometri, daa Latina. Un fenomeno che non accenna a fermarsi e che, secondo.