Flora Tabanelli è nella storia del freestyle azzurro | la 18enne si aggiudica anche la Coppa del Mondo generale

A Tignes arriva l’eliminazione in qualificazione meno cocente della carriera per, ufficialmente vincitrice delladelPark&Pipe, ovvero lache somma i sei risultati migliori della stagione tra Big Air, slopestyle e halfpipe. La giovanissima emiliana, che ieri aveva centrato l’accesso in finale nel Big Air, non riesce a ripetersi nello StopeStyle, in cui quest’oggi ha fatto segnare il tredicesimo punteggio di 58,31 ottenutoseconda run nel turno preliminare guidato dalla britannica Kirsty Muis (75,33) sull’austriaca Lara Wolf (72,85) e sulla statunitense Rell Harwood (69,96). Ma non ha fatto meglio la francese Tess Ledeux, l’unica che in questa ultima tappa dipoteva rubarle il primato.lei non ha infatto centrato la finale, chiudendo in quattordicesima piazza, alle spalle della nostra portacolori.