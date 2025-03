Ilfattoquotidiano.it - “Flagello del nostro calcio”: così gli inglesi s’inchinano a Donnarumma, tornato portierone nella notte di Anfield

“eroe”, raffica di 9 in pagella, le foto iconiche dell’abbraccio di Luis Enrique dopo i due rigori parati a Nunez e Joneslotteria delladi Liverpool: dalla polvere all’altare, siamo in Francia, “parbleu!”. Da quelle parti, c’è sempre la sindrome di Napoleone, ma, in questo caso, la storia va letta al contrario: dalla caduta all’esaltazione. Dopo la gara di andata, il portiere italiano era stato criticato dai media d’oltralpe. Gli era stato rimproverato il “polso molle” sulla stoccata di Elliott. Adesso, viene glorificato dopo il trionfo del Psg all’e il passaggio ai quarti di Champions: sei giorni per rovesciare il mondo.va ilva la vita.Serviva l’Inghilterra per riportaredimensione di eroe Gianluigi, detto Gigio, novello Attila. “delinglese”:i commenti d’Oltremanica.