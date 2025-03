Lanazione.it - Firenze, un viaggio nell’arte di Franco Zeffirelli

, 12 marzo 2025 - Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e della scenografia. È quello che si terrà venerdì 14 marzo alle ore 15:30. L’Accademia delle Arti e del Disegno ha infatti organizzato in questo giorno un incontro speciale presso la Fondazione, in Piazza San. L’evento prevede una conversazione e una visita guidata al museo dedicato al grande regista e scenografo fiorentino, un luogo straordinario che raccoglie bozzetti, costumi e testimonianze della sua carriera. A condurre il dialogo saranno Maria Alberti, storica dello spettacolo e referente per la didattica della Fondazione, e Carlo Centolavigna, che per anni ha lavorato come assistente scenografo del Maestro. Un’occasione unica dunque per approfondire la visione artistica del Maestroe per scoprire da vicino il suo straordinario patrimonio creativo conservato e custodito nel museo fiorentino.