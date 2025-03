Lanazione.it - Firenze, riapre l’ex hotel Majestic e rinasce piazza dell’Unità

, 12 marzo 2025 – Dopo anni di degrado e occupazioni,dia fine aprilerà come un albergo di lusso, grazie a un imponente progetto di riqualificazione che restituirà alla città uno spazio moderno e aperto alla collettività. Non solo. Anche, oggi ridotta a una sorta di parcheggio, nei progetti di Palazzo Vecchio sarà oggetto di un importante restyling. Sarà la catena alberghiera statunitense Marriott International, con il brand “W”, a dare nuova vita alla struttura che per troppo tempo è stata simbolo di incuria nel cuore di. Oltre 12.500 metri quadrati, distribuiti su nove piani, di cui tre interrati,affonda le sue radici nel 1926, quando al suo posto sorgeva un altro albergo con lo stesso nome, poi demolito per far spazio all’edificio attuale, costruito nel 1972 dall’architetto Lando Bartoli su commissione della Banca Popolare di Novara.