Firenze nascondeva la droga in un garage | in manette

, 12 marzo 2025 - Dopo l'allarme e le segnalazioni dei residenti per le attività di spaccio, a Novoli un 42enne fiorentino è stato arrestato. Secondo quanto emerso, all'interno delun chilo di. L'uomo è stato fermato per strada dagli agenti del commissariato di San Giovanni e del commissariato di Rifredi, insieme agli uomini della polizia municipale, impegnati in attività di prevenzione allo spaccio e ai reati predatori. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stato perquisito: aveva con sé una busta contenente 65 grammi di marijuana e 4.500 euro. Gli investigatori hanno poi esteso i controlli alutilizzato dal 42enne, dove è stato ritrovato un altro chilo ditra hashish, marijuana e cocaina, oltre a un bilancino di precisione, una termosaldatrice e numerose buste in plastica di diverse dimensioni verosimilmente utilizzate per il confezionamento.