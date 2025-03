Lanazione.it - Firenze dice addio a Pino Capasso, ‘re dei coiffeur’

, 12 marzo 2025 –, re dei coiffeur. Avrebbe compiuto 92 anni ad aprile. Una carriera straordinaria costruita dal nulla, con l'impegno, il lavoro e la forza di volontà: dalla Campania arrivò in Toscana da solo, diciassettenne, e aaprì diversi negozi e fondò la scuola per parrucchieri che porta il suo nome e che ha formato moltissimi professionisti del settore. La sua storia è nelle sue stesse parole: "Un panchetto. un panchetto di 30 centimetri dove io, bambino, salivo per poter fare la barba ai clienti del negozio di mio padre nel Napoletano - raccontava - Erano ore tolte all'infanzia, ai giochi, agli amici, ma c'era la guerra e anche il mio contributo aiutava la famiglia. È così che cominciai la mia carriera lavorativa. Un'altra tappa fondamentale è stata quando a diciassette anni, sono venuto da solo in Toscana e ho aperto un negozio tutto mio.