Firenze, arriva Francesco Gabbani in concerto

, 12 marzo 2025 - Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita dell’album “Dalla tua parte”, riparte dail tour nei palazzetti di. Appuntamento sabato 15 marzo al Mandela Forum. I biglietti per questa attesa data fiorentina (da 48,30 a 90,85 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Sesto album in studio, “Dalla tua parte” segna una nuova fase artistica per, che con brani come “Viva la vita” – il pezzo che ha presentato alla 75° edizione del Festival di Sanremo – esplora temi profondi legati al senso della vita. L'album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all'interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.