Fiorentina-Panathinaikos | le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2024/2025. Dopo la sconfitta dell’andata I viola non possono permettersi passi falsi.si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 21 presso lo stadio Franchi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola vanno a caccia della terza qualificazione consecutiva ai quarti di Conference, ma serve ribaltare il 3-2 dell’andata. La squadra di Palladino però non sta attraversando un bel momento, in quanto reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite che l’hanno fatta scivolare all’ottavo posto.I greci devono invece difendere il risultato a proprio favore maturato all’andata che ha aumentato consapevolezza e fiducia nei propri mezzi. Crederci è l’imperativo che regna nella squadra.