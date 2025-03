Sololaroma.it - Fiorentina-Panathinaikos, il pronostico: sì all’Over e riscossa Kean

Si sta piano piano delineando il quadro dei quarti di finale di Champions, ma alle porte c’è un giovedì dedicato ad Europa e Conference League pronto ad emettere i suoi verdetti. Nella terza competizione europea occhi puntati sulla, squadra che ha le capacità per tornare in finale, ma che al Franchi, alle 21:00, deve confezionare la rimonta ai danni del. Biancoverdi che in Grecia si sono aggiudicati il primo atto del doppio confronto col punteggio di 3-2.A metà gennaio sembrava essere arrivata la svolta per la squadra di Palladino, con le tre vittorie consecutive su Lazio, Genoa e Inter che l’avevano lanciata nelle zone alte della classifica, poi il baratro: tra campionato e Conference League sono 5 sconfitte su 6 delle ultime partite giocate, con solo il Lecce battuto 1-0 in casa.