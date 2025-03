Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Panathinaikos, ecco Palladino: "Dobbiamo passare a ogni costo”

Firenze, 12 marzo 2025 - Vigilia delicata in casa, con Raffaeleche presenta il ritorno degli ottavi di Conference League contro il. C'è da ribaltare il 3-2 dell'andata. "Sappiamo bene quanto sia alta l'attesa su questa gara, che è importante per noi e per la società. Non vediamo l'ora di scendere in campo. I tifosi sono sempre stati la nostra carica e sono convinto che ci daranno una grande mano. Per noi è come una finale e vogliamo assolutamenteil turno". In cosa siete calati negli ultimi mesi? "Indubbiamente i risultati non sono quelli che speravamo, i dati parlano chiaro. Negli ultimi mesi abbiamo perso tanti calciatori per infortunio. Non è un alibi, possiamo fare di più. Domenica dopo la partita ho detto delle cose che ho percepito durante la gara.