Fiorentina, Palladino: "Negli ultimi tempi abbiamo avuto difficoltà"

Raffaele, allenatore della, è tornato a parlare della sfida di Napoli in conferenza alla vigilia della partita di Conference League di domani sera contro il Panathinaikos, ritorno degli ottavi di Conference League. I viola dovranno superare l’ostacolo greco per approdare ai quarti di finale. Ricordiamo che la squadra toscana deve rimontare il 3-2 dell’andata. Di seguito quanto l’allenatore viola ha detto sulla passata sfida persa contro il Napoli.: “Come superare i risultati negativi?“Così l’allenatore viola: “I risultati non sono quelli che speravamo, è sotto gli occhi di tutti. I dati parlano chiaro:due mesi. Anche per gli infortuni, che non è una scusante o un alibi. Possiamo fare di più. Però io domenica dopo la partita ho detto ciò che ho sentito e percepito durante la gara.