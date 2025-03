Formiche.net - Finanziare il riarmo europeo coinvolgendo i privati. È davvero possibile?

Alla fine, la sveglia è suonata per l’Europa. Dopo ottant’anni di presenza militare sul continente, gli Stati Uniti hanno deciso di avviare un disimpegno strategico che potrebbe lasciare l’Unione europea priva di un credibile deterrente — convenzionale e non — nei confronti della Russia. Se negli ultimi trent’anni — vale a dire dalla fine della Guerra fredda — la questione delle spese militari è — lecitamente — rientrata nella categoria dei temi politicamente dibattibili, oggi questo tema esula dalle diverse sensibilità e assurge a precondizione sistemica per la sicurezza nazionale e internazionale. A maggior ragione se l’Europa intende continuare a sostenere l’Ucraina senza gli aiuti Usa. Lo ha sottolineato, seppur con modalità controverse, anche Donald Trump quando, durante il colloquio con Volodymyr Zelensky, ha usato la metafora delle carte.