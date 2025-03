Lanazione.it - Finanziamenti europei. Corso di formazione

L’Università per Stranieri di Perugia lancia la prima edizione deldi“Il Principio DNSH: applicazione edell’Unione Europea”, un’opportunità formativa rivolta a chi desidera comprendere e applicare strumenti concreti per la transizione ecologica. Ilfornisce una panoramica completa sulle normative europee e italiane relative al principio Do No Significant Harm (DNSH), che è oggi un pilastro deicomunitari, in particolare nell’ambito del PNRR. Richiesta laurea triennale in qualsiasi disciplina. La selezione avverrà con priorità per i residenti nel cratere sismico del Centro Italia del 2016 e per coloro che operano professionalmente in questa area. In caso di posti disponibili, si procederà con la selezione in base all’ordine di arrivo delle domande.