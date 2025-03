Ilgiorno.it - Filarmonica del Conservatorio da ascoltare gratis. E sabato tocca al quartetto dei “Mascoulisse“

Concerto gratuito delladelGiuseppe Verdi di Como questa sera alle 21 nell’Auditorium comunale di via Lancini, in collaborazione con il Dipartimento di canto. In programma L’Arlésienne di Georges Bizet (1838-1875) e Les Nuits d’été di Hector Louis Berlioz (1803-1869) con i soprani Sarah Tisba, Kexin Sun e Juhyeon Lee, l’accompagnamento del Coro delper la direzione del Maestro Bruno Dal Bon. "Questo evento non è un concerto. Non è neppure una rappresentazione - spiega la regista Stefania Panighini - Si tratta di un’applicazione fisica della drammaturgia musicale, una costruzione di corpi in musica, una ricerca carnale sui grandi temi dell’esistenza, attraverso uno studio “corporeo“ delle musiche di scena che Bizet compose per L’Arlésienne e le poesie di Théophile Gautier, che Berlioz mise in musica nelle Nuits d’été".