Lanazione.it - ’Figure ponte’ tra diocesi. Siena e Montepulciano. Ecco cosa cambia nella riorganizzazione

Leggi su Lanazione.it

Riassetto degli incarichi all’interno delladi. Presentati i nuovi organigrammi con l’introduzione delle "figure ponte". Un unico moderatore, unico direttore Caritas, unico direttore Missio e un’unica equipe per le vocazioni. Si fa fronte dunque alla carenza delle vocazioni e alla necessità di raggruppare funzioni e servizi. "Dopo un lungo e attento lavoro die di valutazione sono stati presentati i nuovi organigrammi delle due Curie diocesane – si leggenota – a seguito dell’unione in persona episcopi,persona del Card. Augusto Paolo Lojudice, dell’Arcidi- Colle di Val D’Elsa-Montalcino e di-Chiusi-Pienza". L’espressione è in latino e significa “unionepersona del vescovo”, ed è usata per dire l’unione di due o piùche, lasciando inalterate le singole strutture amministrative e giuridiche, vengono servite da un unico vescovo che darà un indirizzo pastorale ad entrambe.