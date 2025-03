Unlimitednews.it - Festival della Sostenibilità sul Garda, il 20 marzo al via la nona edizione

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Il prossimo 20alle 10.01, in concomitanza con l’equinozio di primavera, prenderà il via ladelsul, un’ iniziativa innovativa e multidisciplinare, unica a livello nazionale e internazionale, che coinvolge i territori gardesaniLombardia, del Veneto e del Trentino, per attuare un percorso di sviluppo sostenibile territoriale e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni.Il palinsesto delè stato presentato oggi nella sede territorialeRegione Lombardia a Brescia dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. “Il– ha dichiarato Maione – è motore diin diversi settori. Questa iniziativa contribuisce a rendere il territorio gardesano epicentro di diffusione di una rinnovata cultura