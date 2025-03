Festa del Papà, sai perché si festeggia il 19 Marzo e perché si mangiano i bignè e zeppole di San Giuseppe?

Leggi su Funweek.it

Vi siete mai chiestiladelsiil 19? Ein quel giorno sie ledi San? Da dove derivano queste tradizioni ormai ampiamente diffuse in tutta Italia? Sapevate il motivo per il quale ladelsiil 19? Abbiamo raccolto una serie di curiosità che soddisferanno tutte le vostre domande! Foto: ShutterstockFestà delsiil 19?Andiamo con ordine: ladelnasce negli Stati Uniti nel 1910 per omaggiare il ruolo del genitore sia all'interno della famiglia che nella società. Negli USA, poi, è stata resa unanazionale nel 1960 dal Presidente Lyndon Johnson, fissando la sua data al 19 giugno.In Italia, però, ladelsitradizionalmente il 19e ilè presto detto: si tratta del giorno che la Chiesa Cattolica dedica a San, padre putativo di Gesù.