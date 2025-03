Metropolitanmagazine.it - Festa del papà, la selezione di fragranze by Aquacosmetics

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ladelè l’occasione ideale per regalare emozioni che attraversano il tempo. Per iche hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, basta una nota musicale per risvegliare ricordi di libertà, energia e voglia di vivere. È proprio da questa atmosfera che nasce MADNESS, la fragranza di Franck Boclet ispirata al celebre gruppo musicale inglese che con One Step Beyond ha fatto scatenare milioni di giovani al ritmo travolgente dello ska.Madness di Franck Boclet Un profumo assolutamente fuori dagli schemi, folle ed elettrizzante, che richiama le notti die la ribellione gioiosa di un’epoca. La forza intensa dell’oud si mescola alle dolci note di cocco e vaniglia, per poi sciogliersi in un fondo avvolgente di patchouli, legno di sandalo e ambra. Accanto a questa scia audace, si aggiunge un’altra creazione senza tempo: una fragranza che sfida le convenzioni con una composizione sofisticata e sorprendente.