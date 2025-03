Sport.quotidiano.net - Fergie chiude il cerchio. Ritrova pure la sua Scozia. Ora assalto a nuovi record

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ci sono telefonate che riconciliano col mondo. Specie se il proprio mondo è un rettangolo verde, la maglia blu con la croce di Sant’Andrea e il fascino inimitabile di Hampden Park. Quando Lewis Ferguson ha ricevuto nei giorni scorsi la telefonata del cittì dellaSteve Clarke ha capito che l’anno di sofferenze inauguratosi lo scorso aprile con la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro stava per andare definitivamente in archivio. La notizia di queste ore è che c’è anche il nome del centrocampista rossoblù nella lista dei convocati per la doppia sfida di playoff di Nations League che lasosterrà con la Grecia: andata giovedì 20 marzo ad Atene, ritorno domenica 23 marzo a Glasgow, nella mitica cornice di Hampden Park. Non è un fulmine a ciel sereno ma è comunque un filo prezioso che si riannoda.