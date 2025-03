Calcionews24.com - Fenerbahce, Mourinho: «Io non ho mai perso in Europa, siamo più forti dei Rangers. Per passare…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di José, allenatore del, in vista della sfida diLeague contro i. I dettagli José, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno degli ottavi diLeague contro i. MISSIONE RIMONTA – «in svantaggio, abbiamola nostra prima partita. Ma non voglio pensare a .