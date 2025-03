Tvplay.it - Federico Chiesa pronto a dire sì: torna in una big italiana e Juve tradita

Leggi su Tvplay.it

re in Serie A. Stavolta potrebbero esserci le condizioni per la sua cessione Le telecamere lo hanno inquadrato spesso mentre riprendevano Arne Slot durante il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League in cui il Liverpool è stato eliminato dal PSG ai calci di rigore.sì:in una big– Tvplay.it (Foto LaPresse)Era di nuovo in panchina,, posto che occupa ininterrottamente dallo scorso 9 febbraio, giorno della sua ultima presenza in campo nella sorprendente sconfitta subita dal Liverpool contro il Plymouth in FA Cup. Tra fine gennaio e inizio febbraio, Slot lo ha schierato anche con Ipswich, Brentford e PSV Eindhoven poi di nuovo zero minuti in un mese per l’ex.Domenica prossima, il Liverpool disputerà la finale di Coppa di Lega contro il Newcastle a Wembley poi, senza Champions, comincerà l’avvicinamento all’oramai scontata conquista della Premier League.