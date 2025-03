Oasport.it - Federica Brignone ha vinto la classifica dei premi in denaro! Dominio totale: le cifre dell’assegno

ha matematicamenteladeidella di sci alpino. Il Prize Money Ranking, ovvero la graduatoria stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale tenendo in considerazione tutti gli assegni guadagnati per i risultati conseguiti durante la stagione (Coppa del Mondo e Mondiali), vede al comando la fuoriclasse valdostana, che non può più essere scavalcata quando mancano sei gare al termine della stagione (tre superG, un gigante, una discesa libera, uno slalom).La cancellazione della discesa a La Thuile ha reso la nostra portacolori irraggiungibile da parte della svizzera Lara Gut-Behrami, che è anche l’avversaria della 34enne per la conquista della Sfera di Cristallo: la Campionessa del Mondo di gigante può fare affidamento su 322 punti di vantaggio nei confronti dell’elvetica ed è davvero molto vicina al grande obiettivo, servirà un’ultima spallata per mettere le mani sul trofeo a cinque anni di distanza dalla prima apoteosi.