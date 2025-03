Anteprima24.it - Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, espulso e rimpatriato uno straniero irregolare

Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato operante presso il Commissariato di P.S. di Telese Terme (BN), nel corso del servizio di prevenzione e controllo del territorio, procedeva all’identificazione di un cittadinonotato ad aggirarsi nei pressi della stazione F.S. di Telese Terme (BN). Costui, dagli accertamenti effettuati dagli agenti, oltre a registrare pregiudizi di Polizia per, risultava destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto su richiesta del Questore di Benevento in quanto irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale.Al termine di tutti gli adempimenti di rito condotti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento, è stato disposto dal Questore il suo immediato trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri per cui lo stesso è stato subito accompagnato dal personale del Commissariato presso il Centro di Caltanissetta.