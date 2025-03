Ilfattoquotidiano.it - “Fate coming out, non ve ne pentirete. Il primo calciatore che uscirà allo scoperto, sarà il più famoso al mondo”: l’appello dell’85enne Ian McKellen

L’85enne Ian, che tra i suoi ruoli più famosi annovera quello del celebre mago Gandalf de “Il Signore degli Anelli”, ha rilasciato una intervista a The Times of London ed ha raccontato il suoout, fatto a 48 anni, sia stato importante e del perché le nuove leve debbano farlo.“Mi dispiace per tutte quelle persone famose che sentono di non poterlo fare. – ha affermato – Nascondersi nell’armadio è stupido, non ce n’è bisogno. Non ascoltate i vostri consiglieri, ascoltate il vostro cuore. Ascoltate i vostri amici gay che ne sanno di più.out. Uscite alla luce del sole. Non ho mai incontrato nessuno che abbia fattoout e se ne sia pentito”.Poi il discorso si sposta suldello sport, dove ancora oggi nel 2025, sembra che le cose siano ferme: “Nello sport femminile non è un problema.