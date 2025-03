Laspunta.it - Fassa, effettuato il sopralluogo da parte della Procura di Velletri. I Comitati contestano i lavori

Ieri mattina erano in diversi davanti ai cancellie Bortolo per assistere e presenziare aldel Consulente Tecnico incaricato dallaRepubblica die seguito dell’esposto deicontro idi ampliamento dello stabilimento e la loro regolarità.Grande assente la politica. Va detto subito. Molto probabilmente si è lasciato spazio ai tecnici per evitare di distrarre l’attenzione mediatica, almeno vorremmo credere questo. Va anche detto che la stessa amministrazione comunale, però, ha presentato allale perizie effettuate e la ricognizione legale nelle quali sono state evidenziate delle irregolarità di carattere urbanistico e concessorio avvenute negli anni addietro.Ioggetto di verificaTecnici, periti,, carabinieri, tecniciAsl.