Fantini nel martello Osakue nel disco Ponzio nel peso | tutti gli azzurri dei lanci in gara a Nicosia in Coppa Europa

Leggi su Sportface.it

Diciannove, dieci uomini e nove donne, saranno impegnati sabato 15 e domenica 16 marzo allo stadio Neo Gsp di, dove nel week end andrà in scena ladi. Un banco di prova che si presenta a pochi giorni dagli Europei indoor di Apeldoorn, dove glidelnon hanno vissuto bei momenti. Tra l’eliminazione clamorosa di Leonardo Fabbri e l’ottava piazza di Zane Weir in finale, nell’ultimo atto della rassegna al coperto è emerso Nick, che si è classificato in sesta posizione con la misura di 20.26. L’occasione a Cipro è ghiotta visto che è del classe 1995 la miglior misura dell’anno tra gli iscritti: un 20,67 messo a referto a Nehvizdy, che relega in seconda posizione nella start list il tedesco Eric Maihofer (20,37). Tanta curiosità nel giavellotto, dove l’Italia si presenta con Giovanni Frattini, che vanta un 83.