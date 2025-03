Lanazione.it - Fantascienza per piccoli amanti del teatro al Verdi di Monte San Savino

Arezzo, 12 marzo 2025 –perdelaldiSanLa stagione teatrale per ragazzi e famiglie deldiSantorna in scena con 2 racconti di Isaac Asimov presentati dalla compagnia Kanterstrasse Nell’attesa della primavera, e delle domeniche da passare al parco, ildiSaninvita famiglie espettatori all’ultimo spettacolo della stagioneragazzi 2024/25 ed, insieme, ad un viaggio tra futuro e passato. L’evento, in scena domenica 16 marzo con inizio alle ore 17:30, vedrà protagonisti Monia Baldini e Alessio Martinoli in: “– Il Robot e la Luce”. La regia e la drammaturgia sono di Simone Martini per una produzione Kanterstrasse realizzata con il contributo di Regione Toscana, Fondazione Cr Firenze e Publiacqua spa.