‘Fai un salto nelle Marche’ | Tamberi presenta il nuovo spot da testimonial

Ancona, 12 marzo 2025 - Gianmarco, campione olimpico diin alto, è "felicissimo" per l'arrivo della sua prima figlia, una "piccola principessa", ma non dimentica gli impegni sportivi e quelli istituzionali: oggiè stato protagonista allazione dellodi promozione turistica della Regione Marche, di cui è. Si sta "lavorando ogni giorno" per preparare le Olimpiadi di Los Angeles. Lo ha dichiarato oggi ad Ancona, a margine dellazione dellodi promozione turistica della Regione Marche, di cui è. "Cosa c'è di più bello di aspettare di ampliare la famiglia?" ha detto, marchigiano d'adozione, rispondendo ai giornalisti dopo aver annunciato sui social che la sua prima figlia sarà femmina. "Io e Chiara abbiamo una relazione ormai superstabile, sono 15 anni che stiamo insieme; siamo cresciuti insieme, da quando siamo piccolini.