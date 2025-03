Bergamonews.it - Fae Technology a Norimberga all’evento di riferimento per l’elettronica embedded

Gazzaniga. Il gruppo industriale Fae, operante nel settore del, dall’11 al 13 marzo sarà tra gli espositori diWorld, il più importante appuntamento su scala globale dedicato al mondo delospitato dalla Fiera diin Germania.Il gruppo partecipa con tutte le sue realtà altamente specializzate, dalla seriana Faefino a Elettronica Gf e IpTronix, oltre a Mas Elettronica, in attesa del perfezionamento dell’acquisizione ai mercati internazionali verrò mostrata la gamma di soluzioni tecnologiche e prodotti proprietari, tra cui Systems on Modules, Edge computing, Panel Pc ma anche Carrier Boards, Single Board Computer e Gateway industriali. Inoltre, saranno presentati i servizi in ambito industriale per, in cui rientrano l’engineering, la prototipazione rapida online, la gestione dei materiali e i servizi di management della soluzione del prodotto: dal cloud fino allo Smart Refurbishment.