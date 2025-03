Ilfattoquotidiano.it - F1, Vasseur: “I risultati del test sono stati molto difficili da interpretare”. Le sue parole sulla Ferrari in vista del Gp d’Australia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La stagione 2025 di Formula 1 prende ufficialmente il via con il Gran Premio, che a sei anni dall’ultima volta torna a ospitare la prima gara della stagione. “L’attesa è finita e siamo pronti a scendere in pista per la prima gara della stagione”, dichiara il team principal della, Frédéric. Le suesul primo weekend del mondiale di F1un mix di prudenza e ottimismo. Da un lato infatti c’è l’entusiasmo per la nuova coppia formata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ma anche per un 2024 che ha riportato laa competere quanto meno per il titolo Costruttori. Dall’altro lato cile incognitenuova SF-25: “Idelin Bahrainda”, ammette lo stesso.“Il circuito cittadino di Albert Park non è particolarmente rappresentativo di ciò che ci aspetta nel resto del campionato, ma qui l’anno scorso abbiamo fatto bene e siamo fiduciosi anche per il weekend che ci attende”, spiega il team principal della