Sportnews.eu - F1, Toto Wolff non ha dubbi: “Le due McLaren sono nettamente davanti”

Il team principal della Mercedesha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’inizio del campionato del mondo 2025 di Formula 1.Venerdì torna in pista la Formula 1 per la prima tappa del campionato del mondo 2025 in programma sul circuito dell’Albert Park di Melbourne (Australia). Come di consueto, venerdì sarà il giorno dedicato alle prove libere, poi sarà il turno delle qualifiche del sabato che precedono il Gran Premio (in programma alle 5:00 del mattino ora italiana)., per il team manager della Mercedes laè la favorita (Foto da Instagram – mercedesamgf1) – Sportnews.euPer molti appassionati e addetti ai lavori non ci sarebberoo: la scuderia favorita è lache nei test, svoltisi in Bahrein, ha dato prova della forza della sua monoposto con un passo gara a tratti senza rivali.