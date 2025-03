Oasport.it - F1, statistiche GP Australia 2025. Hamilton sarà il primo a vincere con tre team diversi?

L’edizione numero 76 del Campionato Mondiale di Formula Uno prenderà il via domenica 16 marzoda Melbourne, dove si disputerà il Gran Premio d’. L’appuntamento torna dunque a recitare il prestigioso ruolo di ouverture dopo un lustro de jure e sei anni de facto.Si correrà a Melbourne per la ventinovesima volta. L’evento è difatti nato nel 1985, ma sino al 1995 è stato ospitato dalla città di Adelaide. Il trasferimento all’Albert Park è avvenuto nel 1996 e da allora la competizione non ha più cambiato sede.Il Gran Premio d’ha avuto l’onore di aprire il Mondiale di F1 in ben 23 occasioni! Non esiste gara che possa vantare altrettante presenze in calendario nel ruolo di opening. Peraltro, in questo, tale status è stato recuperato per la prima volta dopo la pandemia.