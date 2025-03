F1 McLaren | rinnovo pluriennale per Oscar Piastri

Leggi su Sportface.it

prolunga il suo contratto con la. Il pilota australiano, a Woking dal 2023, ha firmato unoltre il 2026. “È una bella sensazione sapere di far parte della visione a lungo termine della. Il team ha creduto in me quando abbiamo firmato e il viaggio che abbiamo fatto nelle ultime due stagioni per aiutare laa tornare ai vertici dello sport è stato incredibile”, ha detto il classe 2001 di Melbourne, che questo weekend nella gara di casa proverà subito a mettere il suo timbro sulla stagione 2025. Crescita esponenziale nel 2024 per, che ha chiuso il Mondiale al quarto posto con 292 punti. Due i GP vinti (Ungheria e Azerbaijan) con anche i podi prestigiosi a Monaco e Spa, oltre a quelli a Spielberg (Austria), Monza, Singapore e in Qatar, dove ha anche conquistato la Sprint Race.