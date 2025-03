Oasport.it - F1, chi vincerà il Mondiale 2025? Le quote per le scommesse su titolo piloti e costruttori

Leggi su Oasport.it

Ci siamo! Tra pochi giorni prenderà il via ufficialmente l’attesissimodi Formula Uno. La 75a edizione della massima categoria del motorsport scatterà con il Gran Premio d’Australia di Melbourne, la prima di 24 tappe che ci permetteranno di eleggere il nuovo campione. Chi succederà a Max Verstappen? L’olandese è reduce da un poker di successi e, ovviamente, vuole allungare tale striscia ma, mai come quest’anno, i rivali non mancheranno. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa ne pensano i bookmakers a riguardo. Triangolando i siti dipiù importanti il favorito per ildi Formula Unoè Lando Norris. Il pilota inglese, infatti, è bancato pressoché da tutti con una quota di 2.50 davvero bassa. Alle sue calcagna due: Max Verstappen e Charles Leclerc.