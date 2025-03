Oasport.it - F1, Charles Leclerc da “predestinato” a “eclissato”? Un dimenticatoio mediatico immeritato

Alla vigilia del Gran Premio d’Australia, atto inaugurale del Mondiale 2025 di F1, viene da chiedersi che fine abbia fatto. Si scherza, sia chiaro. Però non troppo, perché l’attenzione mediatica attorno alla Ferrari è catalizzata soprattutto da Lewis Hamilton e dal suo esordio in Rosso. Comprensibile, perché dopo diciotto stagioni da principale avversario, il britannico diventa un alfiere del Cavallino Rampante.Si è dunque generata una situazione anomala, poiché all’improvviso il monegasco ha perso il ruolo di “”, come è stato appellato da alcuni nel 2019, passando a quello di “”. Almeno sul piano dell’interesse generale e dei temi orbitanti attorno alla Scuderia di Maranello. Una dinamica per certi versi ingiusta, perché il ventisettenne del Principato è ormai da anni la punta del diamante ferrarista.