Exor smentisce il ritorno di Agnelli alla Juventus | Voci prive di fondamento

Lesu un riassetto dellae su un possibiledi Andreaguida del club spingono le azioni della società in Piazza Affari. Ma si tratta di speculazioni. Lo confermano anche da, la multinazionale che controlla la Vecchia Signora.Secondo i rumors, Andreasarebbe pronto a rilevare la società, affiancato da nuovi partner. Tra i nomi che circolano, si fa riferimento a Red Bull, un gigante dello sport e del calcio europeo, e Tether, il colosso delle criptovalute che recentemente ha acquisito una quota del 8,2% nellaildiSecondo il portale ilbianconero.com,ogni voce.“Interpellata da Radiocor,ha smentito le, definendoledi. Già in passato, la possibilità di una cessione era stata discussa, ma i vertici diavevano sempre manifestato segnali di vicinanza, come dimostrato anche dai festeggiamenti per i 100 anni di proprietà della famiglia